Sob risco de o teto cair, alunos de escola em Cotia são dispensados em dias de chuva

Problema ocorre na E.M do Jd Ísis



Mãe relata medo ao deixar seu filho na escola. Foto: Reprodução / Redes sociais





Um buraco no teto da sala do 1º ano da Escola Municipal Jardim Ísis, em Cotia, vem preocupando os pais dos alunos. Em dias de chuva, a sala fica interditada e as aulas são suspensas, sob o risco de o teto desabar.





Maria Carolina Santana tem um filho que estuda nesta sala. Como hoje (24) pela manhã estava um tempo fechado, ela não mandou o menino para a escola. Segundo Maria Carolina, a própria professora pede para não levar os alunos em dias chuvosos.





“A gente manda a criança para a escola com o coração apertado. Não sabemos o que pode acontecer. Quando chove, inunda a sala de aula. A diretora ainda disse que se meu filho não fosse para a escola, ele poderia perder a vaga”, relata.





Segundo relato de outras mães ouvidas pela reportagem, a diretora da escola não deixa tirar fotos do teto da sala de aula com medo da exposição nas redes sociais.





A denúncia também foi divulgada nesta manhã pela líder comunitária do Jd Ísis, Kelly Regina, que disse esperar a solução do problema antes de acontecer algo mais grave.





“Ontem, quando fui na Câmara Municipal de Cotia, uma outra mãe me parou para falar sobre este mesmo assunto, onde segundo ela parece que ficam abafando o caso e não resolvem. Aí, a mãe prometeu enviar a foto para comprovar a veracidade da informação. Esperamos que o secretário de Educação, juntamente com sua equipe, possa solucionar o quanto antes esta situação”, publicou.





OUTRO LADO





Cotia e Cia ligou na escola do Jd Ísis nesta quarta-feira (24) às 12h e pediu para falar com a diretora Soraya, mas ela estava em reunião. Uma hora e meia depois, a reportagem voltou a ligar e foi informada que ela ainda estava em reunião.





Cotia e Cia deixou o contato para que a escola pudesse retornar, mas até a publicação desta matéria, não houve retorno.





Procurada desde às 12h17 desta quarta, a Secretaria de Educação de Cotia também não retornou o nosso contato.