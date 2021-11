Raposo Tavares registra lentidão na volta do feriado prolongado

Lentidão é registrado km 42 ao km 34, entre Vargem Grande Paulista e Cotia.

Na volta do feriado da Proclamação da República, motoristas enfrentam lentidão na rodovia Raposo Tavares sentido capital. Segundo o boletim das 18h da CCR - empresa que administra trecho da rodovia - a lentidão é registrado km 42 ao km 34, entre Vargem Grande Paulista e Cotia.

Depois desse trecho o trânsito seguia livre, segundo o DER.





Ainda segundo a CCR desde a zero hora de sexta-feira (12/11), até às 17 horas de hoje (15/11) período da Operação Proclamação da República, mais de 511 mil veículos já utilizaram o Sistema Castello-Raposo em deslocamentos característicos de feriado, superando o tráfego previsto até o final do feriado prolongado, que era de 510 mil veículos.





No mesmo horário a rodovia Castello Branco apresentava lentidão no sentido Capital do km 73 ao km 60 e do km 54 ao km 49, na região entre Itu, São Roque e Araçariguama.