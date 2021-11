Homem de 27 anos é assassinado com 12 tiros no Jd Sandra, em Cotia

Crime aconteceu na noite de sábado (30)







Crime foi registrado na Delegacia de Cotia. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia









Um homem de 27 anos foi assassinado com pelo menos 12 tiros no Jardim Sandra, em Cotia, na noite do último sábado (30).





Segundo policiais militares que atenderam a ocorrência, assim que chegaram no local a vítima estava caída no chão com várias perfurações no corpo.





O homem foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Atalaia, mas não resistiu e acabou morrendo.





Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, três homens desembarcaram de um veículo e dispararam contra a vítima. Foi realizada uma perícia no local do crime.





O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Cotia.