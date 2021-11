Edital de convocação: Associação de Moradores e Proprietários do Loteamento Los Alamos II (AMPLLA II)

A Associação de Moradores e Proprietários do Loteamento Los Alamos II (AMPLLA II), através do presidente da Diretoria Executiva, Eduardo Urzua, convoca todos os moradores e associados do loteamento para a eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da AMPLLA II.





As inscrições das chapas deverão ser realizadas de 16 a 26 de novembro de 2021, através de requerimento próprio.





Serão aceitas inscrições de chapas separadas para Diretoria Executiva (cinco membros: presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário e tesoureiro) e Conselho Fiscal (cinco membros), contendo os cargos, os nomes completos dos candidatos correspondentes, acompanhadas de cópias xerográficas do CPF e Carteira de Identidade, endereço completo, telefone, estado civil e profissão. Cada candidato poderá participar somente de uma única chapa.





A inscrição da chapa poderá ser feita por apenas 1(um) de seus membros, desde que apresente documento de concordância assinado por todos os demais.





Vargem Grande Paulista, 15 de novembro de 2021.