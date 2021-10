Sessão de cinema adaptada para autistas vira lei em Cotia

Granja Viana

Lei entra em vigor no fim do ano; Salas de cinema precisam exibir pelo menos um filme por mês especialmente para o público autista.

A partir do fim de dezembro as salas de cinema de Cotia terão que exibir pelo menos uma vez por mês uma sessão adaptada e destinada à pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias. A lei 2.185/2021 foi sancionada pelo prefeito de Cotia Rogério Franco no último dia 23.

Os filmes a serem exibidos na sessão serão apropriados às pessoas com autismo, como também os assentos não serão necessariamente numerados. As sessões poderão ser identificadas com o símbolo mundial do espectro autista, que será afixado na entrada da sala de exibição.

A regra entra em vigor no dia 23 de dezembro, a lei é de autoria do vereador Sandrinho Santos - Solidariedade.