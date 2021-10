Publicação de apartamento com banheiro na cozinha viraliza na internet

Uma moradora da região da Raposo Tavares disse que estava em busca de uma possível nova residência na capital paulista e encontrou esse apartamento 'inusitado' na região do Sumaré



Imóvel de 16 metros quadrados está localizado na região do Sumaré. Foto: Reprodução / Twitter





Uma moradora da região da rodovia Raposo Tavares compartilhou, em sua conta do Twitter, uma imagem de um apartamento, de apenas 16 metros quadrados, que possui um banheiro dentro da cozinha. A imagem viralizou.





A fotógrafa Letícia Ribeiro, de 26 anos, disse que estava em busca de uma possível nova residência na capital paulista e encontrou esse apartamento na região do Sumaré, na zona oeste.





“Eu tenho uma mania de ficar olhando apartamentos para ver se acho alguma coisa e me apareceu isso. Eu fiquei um tanto quanto assustada e resolvi conversar na internet sem pretensão nenhuma. Quando acordei, tinha viralizado”, disse ao portal UOL.





O imóvel, anunciado no site da imobiliária digital Quinto Andar, tinha o valor de aluguel mensal cotado em R$ 1.365. Além da peculiaridade de ter um banheiro e uma cozinha no mesmo ambiente, a pia do apartamento também possuía duas torneiras, uma próxima da outra.





*Com informações do UOL