Enel se compromete a apresentar plano de trabalho para melhorar serviços em Cotia

Serviço público

Vereadores cobraram melhorias na prestação de serviço da empresa durante reunião que aconteceu hoje (8) no auditório da prefeitura; diretor da Enel disse que “há coisas em andamento que já estão sendo melhoradas e vamos continuar fazendo mais”



Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





Os vereadores de Cotia se reuniram nesta sexta-feira (8) com representantes da Enel (concessionária de energia elétrica) para apresentar demandas de moradores em relação aos serviços de fornecimento de energia na cidade, valores cobrados, podas de árvores, entre outros assuntos.





A reunião, que foi intermediada pela Secretaria Municipal de Governo, aconteceu no auditório da prefeitura.





Os parlamentares do Legislativo cobraram posicionamento e pediram providências da Enel sobre podas de árvores, quedas de energia elétrica, demora em reparos, valores de contas de luz, postes de madeira, instalação de um posto da Enel no Poupatempo, extensão de rede de energia, entre outros.





Os vereadores também reclamaram do atendimento dos colaboradores da Enel que tem desagradado a população.





Depois de ouvir as demandas e solicitações dos vereadores, o diretor da Enel, André Oswaldo, se comprometeu a apresentar um plano de trabalho para cada situação levantada, com prazos.





Oswaldo disse, no entanto, de alguns investimentos da empresa, que já estão em curso, resolverão algumas demandas. “A ideia aqui é estruturar um plano de ação, há coisas em andamento que já estão sendo melhoradas e vamos continuar fazendo mais”, disse.





O diretor da Enel explicou também que a concessionária realizou diversos feirões para renegociação de contas em atraso, com descontos de até 80% do valor devido. "Apesar de a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) ter autorizado o corte do fornecimento por inadimplência, estamos priorizando a negociação. Oferecemos parcelamento em até 13 vezes, mas é importante que os clientes nos procurem pra negociar, que não deixem chegar ao ponto de ter a energia cortada", afirmou Oswaldo.





Ele lembrou que todos os consumidores têm o direito de realizar pessoalmente a leitura do relógio medidor caso a fatura apresente cálculo de cobrança pela média dos últimos meses. Nesses casos, basta verificar o consumo registrado no relógio e repassar à empresa para que o valor da conta seja recalculado.