Covid-19: UBS’s de Cotia atenderão para 2ª dose e dose adicional da vacina neste sábado

Vacina

No mesmo dia, também acontece a campanha de multivacinação com todas as vacinas do calendário nacional para atualização vacinal das crianças e adolescentes com até 14 anos, 11 meses e 29 dias









Jd. Rio Cotia - R. Pedro Rodrigues, 12 - Jd. do Rio Cotia

Assa - R. Santo Antônio, 406 - Vila Santo Antônio

Parque São George - Rua Elias Zazur, 368 - Parque São George

Jd. Coimbra - Rua Azulão, 834 - Jd. Nova Coimbra

Pq. Turiguara - Rua Vitória,427 - Pq. Turiguara

Pq. Miguel Mirizola - Rua Jorge Rizzo, 358 - Pq. Miguel Mirizola

Jd. Sandra - Estrada dos Fischer, 1927 - Jd. Sandra

Jd. São Miguel - Rua São Cipriano, 187 - Jd. São Miguel

Jd. Arco-Íris - Estrada Velha da Olaria, 2400 - Jd. Arco-Íris

Jd. Japão - Rua Maria Quitéria x Estr. Velha do Aguassai - Jd. Japão

Jd. das Oliveiras - Rua Urupema,105 - Jd das Oliveiras

Os moradores de Cotia que estiverem com a 2ª dose da vacina contra a Covid-19 atrasada ou que fazem parte do público-alvo e estão no prazo para receberem a dose adicional poderão aproveitar a abertura de 11 Unidades Básicas de Saúde [veja abaixo], no sábado (16/10), das 8h às 17h, para serem vacinados. No mesmo dia, Cotia também participa do Dia V de multivacinação para atualização da caderneta de vacina de crianças e adolescentes com até 14 anos, 29 dias e 11 meses.Para receber a 2ª dose da vacina contra a Covid-19 ou a dose adicional basta comparecer a uma UBS com documento oficial com foto e CPF, comprovante de endereço e o cartão da Campanha contra a Covid-19. Em Cotia, a dose adicional está sendo aplicada em trabalhadores da saúde que concluíram o esquema vacinal há pelo menos seis meses; idosos 60+ que concluíram o esquema vacinal há pelo menos seis meses e, pessoas com alto grau de imunossupressão* que concluíram o esquema vacinal há pelo menos 28 dias.De segunda a sexta-feira, todas as UBS’s de Cotia aplicam a vacina contra a Covid-19 sem a necessidade de agendamento.I - Imunodeficiência primária grave.II - Quimioterapia para câncer.III - Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras.IV - Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 < 200 cel/mm3.V - Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias.VI - Uso de drogas modificadoras da resposta imune**.VII - Pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise).VIII - Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).**Drogas modificadores de resposta imune consideradas para fim de elegibilidade a dose adicional da vacina para pessoas imunossuprimidas: Metotrexato; Leflunomida; Micofenolato de mofetila; Azatiprina; Ciclofosfamida; Ciclosporina; Tacrolimus; 6- mercaptopurina; Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe); Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe).