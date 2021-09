Semana Nacional de Trânsito é homenageada pela Câmara de Cotia

Homenagem

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





A Câmara Municipal de Cotia aprovou na sessão de terça-feira (21) uma moção em homenagem a Semana Nacional de Trânsito, comemorada entre os dias 18 e 23 de setembro.





Na tribuna, o autor da proposta, vereador Felipe Variedade (Pros), destacou a importância de ações de conscientização sobre o tema. "É um trabalho muito importante, levando em consideração que a média é mais de 30 mil mortes anuais no trânsito. A gente precisa muito incentivar e criar políticas públicas para orientar a população", afirmou Variedade.





Devido à pandemia, neste ano a programação municipal da Semana de Trânsito está sendo online, com campanhas de conscientização na página da Prefeitura. A iniciativa é da Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram), com o objetivo de incentivar atitudes seguras no trânsito por parte de motoristas, motociclistas, passageiros e pedestres.





A Semana Nacional de Trânsito foi instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em 1997, para promover um trânsito mais seguro, por meio de orientação de condutores, ciclistas e pedestres. Este ano o tema da programação é “No trânsito, sua Responsabilidade salva vidas”.