Jovem de 25 anos é morta a facadas pelo namorado na frente do filho, em Cotia

Feminicídio

Feminicídio aconteceu no Pq Mojolo na noite desta terça-feira (7); suspeito não foi localizado até o momento



Crime é investigado pela Delegacia de Cotia







Uma jovem de 25 anos foi morta a facadas nesta terça-feira (7) pelo seu namorado na frente do filho de 6 anos. O crime aconteceu no Parque Mojolo, em Cotia. O suspeito, Iamazak Lima Amorim, fugiu com seu veículo e até o momento não foi localizado.





A vítima, Amanda Cristina Silva, morreu no local do crime, com perfurações na região do abdômen, segundo socorristas do Samu.





Uma testemunha disse à polícia que o casal se encontrou por volta das 19h30 desta terça. Na praça onde ocorreu o crime, ambos passaram a discutir e Iamazak começou a dar diversos socos na cabeça de Amanda, que chegou a cair na calçada.





Ainda segundo o depoimento, o agressor foi até o seu veículo, abriu o porta-malas e colocou uma faca na cintura. Neste momento, ele desferiu diversas facadas e a jogou no chão.





A testemunha disse que a relação do casal era marcada por discussões e desavenças.





A polícia se dirigiu até o endereço do suspeito, mas não o encontrou. O crime é investigado pela Delegacia de Polícia de Cotia como feminicídio.