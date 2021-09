Covid19: Cotia reduz para 60 anos a idade para recebimento da dose adicional da vacina

Vacina

Para tomar o imunizante é necessário ter tomado a 2ª dose ou dose única a pelo menos 6 meses.









A partir dessa sexta-feira (24/09), a Secretaria de Saúde de Cotia começa a aplicar a dose adicional da vacina contra a Covid-19 em todas as pessoas com idade a partir de 60 anos que receberam as duas doses da vacina, ou a dose única, há pelo menos seis meses. Também está sendo aplicada a dose adicional em pessoas que vivem em Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI’s) do município e em pessoas com alto grau de imunossupressão (pelo menos 28 dias após a última dose recebida – 2ª dose ou dose única).





Para receber a dose adicional basta comparecer a Unidade Básica de Saúde mais próxima, não é preciso agendar, o atendimento é por ordem de chegada e todos deverão apresentar o cartão de vacina da 1ª e 2ª dose (ou dose única) recebida em Cotia, além de documento oficial com foto e CPF e comprovante de endereço.





O imunizante que será utilizado dependerá da disponibilidade das vacinas enviadas pelo Governo do Estado ao município. De acordo com a Secretaria de Saúde o calendário de aplicação da dose adicional para demais faixas etárias será divulgado à medida que o Estado liberar as doses para o município.









Saiba o que é alto grau de imunossupressão:





I - Imunodeficiência primária grave.





II - Quimioterapia para câncer.





III - Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras.





IV - Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 < 200 cel/mm3.





V - Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias.





VI - Uso de drogas modificadoras da resposta imune*.





VII - Pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise).





VIII - Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).





* Drogas modificadores de resposta imune consideradas para fim de elegibilidade a dose adicional da vacina para pessoas imunossuprimidas: Metotrexato; Leflunomida; Micofenolato de mofetila; Azatiprina; Ciclofosfamida; Ciclosporina; Tacrolimus; 6- mercaptopurina; Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe); Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe).