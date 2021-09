Com 160 vagas para cursos técnicos, Etec em Itapevi deve ficar pronta em outubro

Itapevi

Atividades iniciarão já no primeiro semestre de 2022, anunciou a prefeitura



Foto: Reprodução / Prefeitura de Itapevi





A Prefeitura de Itapevi anunciou nesta quarta-feira (22) que as obras da Escola Técnica do Centro Paula Souza (Etec) do município devem ser concluídas em outubro e que as atividades iniciarão já no primeiro semestre de 2022. A unidade está situada no Santa Rita, ao lado do CIS (Centro Integrado de Saúde) e do Centro de Hemodiálise.





De acordo com a administração, inicialmente devem ser oferecidas 80 vagas para o Ensino Médio com Habilitação Profissional Técnica em Administração (Novotec integrado); e mais 80 vagas divididas entre os cursos técnicos de Administração e Logística. Posteriormente, há previsão de implantar novas turmas dos seguintes cursos técnicos: Comércio, Edificações e Farmácia.





A Prefeitura de Itapevi iniciou os trabalhos de construção em outubro de 2019. As instalações ocupam uma área de 13 mil m². O investimento é de R$ 16,8 milhões, com recursos do Estado e execução das obras pela Prefeitura.





Estrutura da Escola





A ETEC conta com três blocos. O principal tem três pavimentos e abriga a área administrativa e pedagógica, com 12 salas de aulas, laboratórios de informática, de ciências, biblioteca, sala multiuso, salas de reunião de coordenadores, professores, diretoria e secretaria, entre outras.





Já o bloco dois é composto por quadra poliesportiva coberta, arquibancada e vestiários e outras edificações complementares, como lixeira, abrigo de gás, portaria, etc. O terceiro bloco é de convivência, com pátio, refeitório, cozinha, cantina, grêmio, anfiteatro e salas de palestras, de apoio e banheiros para pessoas com deficiência.





Em breve, a ETEC divulgará informações sobre o Vestibulinho, seu processo seletivo, com a divulgação do calendário, cursos e vagas para as diversas unidades em todo Estado. Elas poderão ser acompanhadas pelos sites www.cps.sp.gov.br e www.vestibulinhoetec.com.br.