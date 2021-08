[VÍDEO]: Homem furta grade de ferro na Granja Viana e a coloca dentro de uma carroça

Granja Viana

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento da ação; veja





Câmeras de segurança de um condomínio flagraram o momento em que um homem, em uma carroça, furta uma grade de ferro no retorno da Granja Viana, em Cotia. Pelas imagens, é possível vê-lo se aproximando do local com uma certa cautela para não ser visto. O caso ocorreu na noite desta terça-feira (24).





As imagens mostram o homem parado aguardando o momento para cometer o furto. Ele se aproxima do cavalo, disfarça e tenta retirar a grade de ferro da rua, mas não consegue na primeira tentativa. Ele anda um pouco mais para a frente e tira uma parte da grade que estava no outro canto da rua e a coloca dentro da carroça. Ele então sobe e vai embora tranquilamente com seu cavalo.





De acordo com moradores da região, furtos como este já vêm sendo praticado há algum tempo. “Estamos sendo vítimas de vários furtos, como cabo de energia, grade de portão, etc. Ontem (24), pela noite, pegamos esse cara nos furtando. Aumentamos o número de câmeras para identificar melhor quem anda fazendo os furtos e melhorar a segurança do nosso bairro”, disse Hernandes Junior de Brito, gerente do Condomínio Vianna Espaços Modulares, que flagrou as imagens e as enviou para o Cotia e Cia.





Hernandes informou à reportagem que abrirá um boletim de ocorrência nesta quinta-feira (26) e apresentará as imagens à polícia.