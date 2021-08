Justiça contraria Doria e autoriza protestos pró e contra Bolsonaro no 7 de setembro em SP

SP

Juiz deu aval para que movimentos de oposição realizem atos no Vale do Anhangabaú; manifestações a favor do governo foram marcadas na Avenida Paulista



Foto: Roberto Parizotti / Fotos Públicas





O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) autorizou grupos de oposição ao presidente Jair Bolsonaro a realizarem manifestação no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, no dia 7 de setembro.





Os movimentos entraram na Justiça após o governador João Doria (PSDB) dizer que a Secretaria de Segurança Pública (SSP) havia vetado a realização de protestos contra o governo em todo o Estado por questões de segurança, já que apoiadores do presidente marcaram um ato na Avenida Paulista para o mesmo dia.





Segundo a decisão do juiz Randolfo Ferraz de Campos, da 14ª Vara de Fazenda Pública, está claro que ninguém tem poder para vetar reuniões, e, conforme prega a Constituição, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização.