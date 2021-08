Fogo em caçambas de lixo traz incômodo aos moradores do Jd Eliane, em Cotia

Fala Cidadão

#FalaCidadão: Um morador relatou ao Cotia e Cia que a demora para retirar o lixo das caçambas vem prejudicando quem mora na proximidade

Foto enviada pelo morador João Xavier



Duas caçambas de lixo, colocadas no Jardim Eliane, em Cotia, vêm trazendo problemas para os moradores do local. Algumas pessoas têm ateado fogo nos materiais dentro das caçambas, fazendo com que a fumaça adentre as residências que estão mais próximas.





Morador do bairro, João Xavier relatou ao Cotia e Cia, pela coluna #FalaCidadão, que alguém colocou fogo no lixo, desde terça-feira (17), e até o momento não houve o recolhimento do material.





“O pessoal vem e põe fogo. Ligo pro Bombeiro e eles dizem que não atendem esse tipo de ocorrência, diz que é problema da prefeitura. Liguei na Enob e a atendente falou que ia conversar com o fiscal, mas até agora, nada. Eu tive covid, estou com a sequela no pulmão ainda e essa fumaça só está me fazendo mal”, disse.





Ainda de acordo com ele, há nas caçambas desde isopores até móveis descartados. “Quem ateia fogo aqui é pessoal que vem de fora, é vândalo. Tem entulho, colchão, guarda-roupas, tudo isso. No mês passado, até lixo hospitalar tinha na caçamba. Ficou três dias queimando. Não sei a quem recorrer mais.”





Cotia e Cia entrou em contato com a Prefeitura de Cotia na tarde desta sexta-feira (20) para relatar o problema com as caçambas, mas não houve retorno dentro do prazo concedido.





Procurada, a Enob também não se manifestou até a publicação desta coluna.