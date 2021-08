Em 15 dias, três casas foram furtadas no Jd. Sabiá, denuncia comerciante

Terreno que abrigava a Botânica Reino Vegetal fica na entrada do Jd Sabiá. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia





Três residências foram furtadas em menos de 15 dias no Jardim Sabiá, em Cotia, segundo uma comerciante do local. Coincidentemente, segundo ela, os crimes aconteceram após o terreno, que abrigava a antiga Botânica Reino Vegetal, onde eram comercializadas plantas e flores, ser desmatado. Veja o vídeo da reportagem abaixo:









De acordo com a comerciante, que também mora no bairro, os criminosos aproveitam-se da facilidade de adentrar o terreno que cerca as residências, deixando-as completamente desprotegidas.





Cotia e Cia foi até o local na tarde desta quarta-feira (11). O terreno é cercado em toda sua lateral, mas existe uma brecha entre a cerca que facilita a entrada de qualquer pessoa.





Segundo a comerciante, que não quis ser identificada, quando ainda tinha a botânica, alguns funcionários moravam no local, o que trazia mais segurança aos moradores.





“Depois que o dono pegou o terreno de volta, ele desmatou na intenção de construir algo. No meio do terreno, você consegue andar de bicicleta. As pessoas então têm acesso e começaram a invadir os quintais e praticar furtos”, denuncia a comerciante.





A reportagem não localizou o dono do terreno, mas fez contato com a Prefeitura de Cotia para relatar o caso e aguarda um posicionamento.