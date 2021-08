Cotia vai antecipar 2ª dose da Astrazeneca programada para 25 e 26/08

Vacina

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, a aplicação da 2ª dose no dia 21/08 (sábado) não fere o prazo mínimo entre as doses estipulado pelo fabricante





A Secretaria de Saúde de Cotia informou que fará uma força-tarefa para antecipar o esquema vacinal contra a covid-19 nas pessoas que estão com a 2ª dose do imunizante da Astrazeneca/Fiocruz aprazada para os dias 25 e 26/08. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, a antecipação não fere o prazo mínimo estipulado pelos fabricantes entre as doses, que é de 60 dias e, no máximo, 90. A ação acontecerá ao longo de todo o sábado (21), no polo de vacinação em frente à Prefeitura. Será obrigatório apresentar documento oficial com foto e CPF e o cartão de vacina da 1ª dose recebida em Cotia.O atendimento será por ordem de chegada e, para organizar o fluxo de pessoas, os horários ficaram divididos da seguinte forma: quem está com a segunda dose da vacina da Astrazeneca/Fiocruz programada para o dia 25/08 pode comparecer ao polo de vacinação em frente à Prefeitura, das 8h30 às 12h e, quem está com a segunda dose programada para o dia 26/08 poderá receber a segunda dose das 12h30 às 16h30.Pessoas que estão com a segunda dose deste mesmo imunizante atrasada também poderão aproveitar esta mobilização da Saúde para completarem o esquema vacinal, basta comparecer ao polo em frente à Prefeitura, no período da manhã, das 8h30 às 12h - desde que a primeira dose tenha sido tomada em Cotia.Dia 21 de agosto (sábado) – exclusivo para doses programadas para os dias 25 e 26/08 e atrasadasDas 8h30 às 12h: pessoas com a 2ª dose aprazada para 25/08Das 12h30 às 16h30: pessoas com a 2ª dose aprazada para 26/08Das 8h30 às 12h: pessoas com a 2ª dose atrasadaApresentar: documento oficial com foto e CPF, comprovante da 1ª dose recebida em Cotia