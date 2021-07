Veja quem são os eleitos para o biênio 2021-2023 do Conselho da Saúde de Cotia

Saúde





Conselho é composto por 16 membros, com a seguinte estrutura organizacional: 50% de entidades e movimentos representativos e usuários; 25% de representantes de entidades de trabalhadores de saúde; 25% de representantes do governo e prestadores de serviços privados ou conveniados

Eleição terminou nesta quarta-feira (30). Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia



Terminou, nesta quarta-feira (30), a votação do Conselho Municipal da Saúde em Cotia. Segundo o edital, o conselho deve ser composto por 16 membros, com a seguinte estrutura organizacional: 50% de entidades e movimentos representativos e usuários; 25% de representantes de entidades de trabalhadores de saúde; 25% de representantes do governo e prestadores de serviços privados ou conveniados.

Cotia e Cia acompanhou na tarde de ontem a votação dos representantes de entidades de trabalhadores da saúde. Ao todo, foram 247 votos em cédulas. A apuração deu início às 17h.



Confira abaixo quem vai compor o próximo biênio do Conselho da Saúde





REPRESENTANTES DO GESTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Titular: Débora Spínola Pinheiro



Suplente: Taciana Machado dos Santos





REPRESENTANTE DO GESTOR DO SERVIÇO DE SAÚDE FILANTRÓPICO DE COTIA



Titular: Juliana Pires Domingues



Suplente: Elenir Mislaine Soares





REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



Titular: Paola Maresca Kertesz



Titular: Alessandra Bana



1º suplente: Donizete Aparecido dos Santos



2º suplente: Cintia Esmeralda Ribeiro





REPRESENTANTE DOS SINDICATOS DOS TRABALHADORES BASEADOS EM COTIA



Titular: Alexandre Edson dos Santos



Suplente: José Antônio Lemos





REPRESENTANTE DAS ASSOCIAÇÕES DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA BASEADOS EM COTIA





Titular: Maria Cristina Maurício



Suplente: Angela Aparecida Serrano





REPRESENTANTES DOS EMPRESÁRIOS BASEADOS EM COTIA



Titular: David Nasser Ribeiro



Suplente: Celso Roberto Federich





REPRESENTANTES DOS MORADORES PERTENCENTES AO SETOR ATALAIA



Titular: Francisco Carlos de Sousa Machado



Suplente: Acácio Macario dos Santos



Titular: Edmilson Araújo de Lima



Suplente: Suzana dos Reis Silva





REPRESENTANTES DOS MORADORES PERTENCENTES AO SETOR CAUCAIA



Titular: Marli de Souza Silva



Suplente: Kethellen Regina Santos





REPRESENTANTES DOS MORADORES PERTENCENTES AO SETOR GRANJA VIANA



Titular: Andreia Conceição da Silva



Suplente: Luiz Carlos Nascente



Titular: Carlos Roberto Zeferino



Suplente: João dos Santos Viterbo da Cruz



Não teve indicação para representantes do gestor Secretaria Estadual da Saúde. Não houve também representantes do gestor de serviço de saúde privado e de trabalhadores da saúde do setor privado.