Vazamento e paredes com rachaduras são registrados em escola de Cotia a 4 dias da retomada presencial

Educação

Problemas foram registrados no Centro Educacional Granja Carolina; Secretaria de Educação disse que os reparos serão realizados



Imagens do CE Granja Carolina









Um vídeo, gravado por uma mãe de aluno matriculado no Centro Educacional Granja Carolina, em Cotia, mostra alguns pontos com vazamento no teto e também paredes da unidade com rachaduras.





As imagens, gravadas na manhã desta quarta-feira (28), foram enviadas à reportagem do Cotia e Cia. Veja abaixo:









Nas redes sociais, a líder comunitária Kelly Regina publicou as imagens e questionou o poder público. “Todo esse período de pandemia com as escolas fechadas e por que isso não foi resolvido antes?”





Os problemas apresentados no Centro Educacional Granja Carolina acontecem a quatro dias da retomada presencial da rede municipal de ensino. A volta às aulas, que não será obrigatória, acontece, segundo a prefeitura, “após um intenso trabalho de manutenção, reforma e adequação dos prédios escolares da rede municipal, e do avanço da campanha de imunização contra a Covid-19”.





Procurada pelo Cotia e Cia, a Secretaria de Educação de Cotia disse que está providenciando os reparos necessários.