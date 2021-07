Projeto de Ballet Clássico abre inscrições para audição de bolsistas em Cotia

Destaque

Devem ser contemplados adolescentes e crianças com idade entre 8 e 16 anos que moram em Cotia e que estudam em escola pública na cidade



A partir do dia 2 de agosto, a Escola Patrícia Ballet abre inscrições para a audição de bolsista do projeto ‘Ballet Clássico para Todos – Democratizando o acesso’, iniciativa premiada pelo Edital Seu Dito da Congada, lançado pela Secretaria de Cultura e Lazer com recursos da Lei Federal Aldir Blanc.





As inscrições devem ser feitas até outubro, serão disponibilizadas dez bolsas integrais. As inscrições serão feitas remotamente. Os bolsistas selecionados começarão as aulas em fevereiro de 2022.





Por meio do projeto também está prevista a apresentação de um espetáculo com 10% dos convites gratuitos, além de duas apresentações pocket do espetáculo em escolas públicas de Cotia que serão definidas pela Secretaria de Cultura e Lazer.





O projeto tem como objetivo garantir acesso cultural à população carente por meio de movimento e formação técnica no ballet clássico – metodologia vaga nova. A Escola Patrícia Ballet oferece formação em ballet clássico nesta modalidade há oito anos, mas foi fundada em 1981, e o corpo docente é composto exclusivamente por professores formados grandes escolas de Ballet de São Paulo, tais como Escola de Dança do Teatro Municipal de SP e Cisne Negro.