Mutirão entre secretarias visa amenizar impacto do frio na população de rua de Cotia

População de rua

Previsão é de que a temperatura chegue a 3º nesta semana



Foto: Alexandre Rezende / Prefeitura de Cotia





A Prefeitura de Cotia divulgou em nota que intensificará os trabalhos junto à população de rua da cidade durante esta semana. Com a chegada da frente fria, a prefeitura garantiu que haverá um reforço no trabalho de abordagem noturna, abordagens durante a madrugada e plantão 24h para atender casos emergenciais.

Segundo a nota, haverá distribuição de cobertores e kit inverno, além da oferta de acolhimento no abrigo municipal. No período diurno, o executivo disse que a mobilização será em torno da distribuição de cobertores nas comunidades com maior índice de vulnerabilidade social.De acordo com o prefeito Rogério Franco, todos os setores do poder público municipal estarão envolvidos na ação., disse.A Secretaria de Desenvolvimento Social disponibiliza o CRAS/CREAS Online que, entre outros serviços, tem o canal de atendimento à pessoas em situação de rua. Por meio do Whatsapp (11 9 6300-7500) qualquer cidadão pode informar onde avistou pessoas nesta condição., disse Mara Franco, titular de Desenvolvimento Social.Já a Secretaria de Saúde informou que foi feita a atualização dos protocolos de manejo de doentes com hipotermia. Foi alinhado com as equipes de frente uma linha de cuidado para estes casos para melhorar a eficiência dos atendimentos e, principalmente, a assertividade das ações nos casos mais graves, caso ocorram.De acordo com a previsão do site Clima Tempo, nesta quarta-feira a temperatura mínima na cidade será de 8º e na quinta-feira (29) cairá para 4º. Na sexta-feira (30< ainda segundo o site, a mínima cairá ainda mais e chegará a 3º.