Haitiano é agredido por guardas civis no centro de Osasco

Da Ponte Jornalismo:

O haitiano Willio Paul, 36 anos, que trabalha como vendedor ambulante, foi agredido por guardas civis municipais de Osasco, durante uma ação que visava tomar as mercadorias que ele vendia. O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (14/7) na Rua Antonio Agú, no centro da cidade.





Um vídeo gravado por uma testemunha mostra quando as mercadorias do homem negro já estão no chão e o haitiano e um dos guardas se atracam. Nesse mesmo instante, um outro agente passa a desferir golpes de cassetete contra o homem negro, que a todo momento tenta de desvencilhar. Em dado momento, surge um outro guarda que borrifa spray de pimenta contra o ambulante. Um terceiro guarda também participa das agressões. As imagens ainda flagram quando um dos guardas derruba Willio no chão e o imobiliza com um golpe de enforcamento, também conhecido como mata-leão.





A cena foi acompanhada por diversas pessoas, algumas delas gritando para que as agressões parassem. Segundo o relato dos guardas no boletim de ocorrência elaborado no 5° DP de Osasco, eles faziam patrulhamento de rotina a pé pelo calçadão quando, por volta das 14h30, visualizaram um indivíduo comercializando objetos no chão.