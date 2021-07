Governo de SP vai entregar kits de equipamentos básicos para Defesa Civil de Cotia

Destaque



Ao todo, 143 municípios do estado serão contemplados com a ação; segundo o governo, serão liberados R$ 39 milhões para investimento no Sistema de Proteção e Defesa Civil Foto: Governo de SP









O governo de São Paulo vai entregar kits de equipamentos básicos e essenciais ao trabalho da Defesa Civil de Cotia, como itens para vistorias, ações de socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais. Ao todo, 143 municípios do estado serão contemplados com a ação.



O anúncio aconteceu na quarta-feira (30). Segundo o governo, serão liberados R$ 39 milhões para investimento no Sistema de Proteção e Defesa Civil. Serão destinados R$ 22 milhões para obras preventivas e recuperativas em municípios com carência de recursos e R$ 17 milhões para compra de equipamentos para as Defesas Civis municipais.