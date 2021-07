Covid: Doses da vacina para pessoas com mais de 35 anos esgotam em Cotia

Vacina

Prefeitura não informou quantas doses foram disponibilizadas. Agendamento será reaberto quando a cidade receber mais doses.





As doses da vacina contra a Covid-19, para pessoas com mais de 35 anos, se esgotaram em Cotia. O anúncio do agendamento foi feito pela prefeitura na noite desta quarta-feira (7) e logo em seguida moradores já relatavam dificuldade em conseguir finalizar o agendamento no sistema.





Em nota ao Cotia e Cia, a Secretaria Municipal de Saúde disse que assim que a cidade receber mais doses, reabrirá novos agendamentos. A prefeitura não informou quantas doses foram disponibilizadas ao município.