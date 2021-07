Cidade de SP confirma o primeiro caso da variante delta de Covid-19

SP

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (5) que detectou o primeiro caso da variante Delta da covid, identificada originalmente na Índia, no município.De acordo com a SMS-SP (Secretaria Municipal de Saúde), o infectado é um homem de 45 anos e está sendo monitorado pela UBS (Unidade Básica de Saúde) de sua região, que não foi divulgada.A gestão municipal disse que outras três pessoas da família (mulher, enteado e filho) estão sendo acompanhados., informou em nota a Prefeitura.A variante delta foi identificada no Brasil há cerca de um mês e já é responsável por pelo menos duas mortes no país. Ela tem se tornado a cepa dominante em todo o mundo, segundo a cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Soumya Swaminathan.A preocupação com a rápida disseminação da variante Delta vem forçando um número crescente de países a impor novamente medidas restritivas mais rigorosas na tentativa de impedir que uma nova onda da covid-19 atrapalhe os esforços globais para conter a pandemia e a retomada da normalidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a cepa circula por 92 países.