Caucaia registra geada nesta segunda-feira (19)

Destaque

Temperatura ficou abaixo de 5ºC e tendência é do frio continuar nos próximos dias.

Reprodução Redes Sociais



A temperatura mínima em Caucaia do Alto chegou a apenas 5ºC na manhã desta segunda-feira (19) e com isso a região registrou geada. O campo de futebol no centro do distrito por exemplo amanheceu coberto de gelo, como mostra a foto acima.

Próximos dias:





A partir de quarta-feira (21), a chance para geada diminui, mas a sensação ainda será de frio intenso. Até o fim da próxima semana, as temperaturas máximas começam a subir de forma muito gradativa no estado, que fica sem condições para chuva.

Nesta terça-feira (20), o frio ganha ainda mais força no estado de SP e Cotia deve registrar apenas 3ºC segundo o Clima Tempo.