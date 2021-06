Projeto de Lei pede a criação de um memorial em homenagem às vítimas do coronavírus em Cotia

Destaque

Projeto, que ainda depende de aprovação do prefeito Rogério Franco, foi apresentado na sessão desta semana pelo vereador Professor Osmar; desde o início da pandemia, 550 cotianos já perderam suas vidas para a doença



Um Projeto de Lei, apresentado pelo vereador Professor Osmar na sessão da Câmara Municipal desta semana, pede a criação de um memorial em homenagem às vítimas do coronavírus na cidade de Cotia.





Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 550 cotianos já perderam suas vidas para a doença desde o início da pandemia.





O projeto, que ainda depende de aprovação do prefeito Rogério Franco, sugere a implantação do memorial por meio de monumento físico em local a ser definido. Poderão constar no monumento físico as seguintes informações das vítimas: nome completo e fotografia, datas de nascimento e de óbito e uma breve biografia.





“Poderão constar, sem prejuízo do disposto neste artigo, outras informações que se fizerem relevantes para a identificação pessoal e a preservação da memória das vítimas”, complementa o texto.





O projeto ainda sugere que a prefeitura poderá implantar, a seu critério, o memorial de forma virtual, por meio do site oficial com as principais informações sobre as vítimas.