Cotia recebeu 6,4 mil doses a mais de vacina contra Covid-19 nesta semana

Vacina

De um total de 113,7 mil doses distribuídas pelo estado, o município aplicou apenas 99,4 mil







O município de Cotia recebeu 6,4 mil doses a mais de vacina contra a Covid-19 nesta semana. Foram enviadas pelo governo de São Paulo 3,4 mil doses na terça-feira (22) e mais 3 mil nesta quinta (24).A informação foi confirmada pelojunto à Secretaria de Estado da Saúde.O governo municipal reabriu na noite de ontem (23) o agendamento de vacinação para pessoas com mais de 40 anos e pessoas com comorbidades com mais de 18 anos.No entanto, momentos após o anúncio da prefeitura, muitas pessoas se manifestaram nas redes sociais dizendo que não conseguiram realizar o procedimento na plataforma do site.questionou a prefeitura se houve algum problema no sistema de agendamento ou se as doses acabaram rapidamente. Mas não houve retorno.Segundo a secretaria estadual, todas as grades de vacinas são enviadas em quantidade idêntica para aplicação de primeira e segunda dose a cada etapa, cabendo aos municípios organizar a estratégia de aplicação conforme a demanda e rede local., diz nota enviada aonesta tarde.De acordo com o portal Vacinômetro, do governo paulista, Cotia está entre as cem últimas cidades de todo o estado no ranking de vacinação contra a covid.