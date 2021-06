Após instabilidade, prefeitura de Cotia muda plataforma de agendamento da vacina contra a Covid-19

Vacina

O sistema ficou com instabilidade na semana passada, o que gerou uma série de reclamações.





A prefeitura de Cotia mudou a plataforma de agendamento da vacinação contra a Covid-19, segundo a gestão municipal a mudança é "para aliviar a navegação no portal oficial."Na última semana, após a divulgação da vacinação para pessoas acima de 40 anos, o site da prefeitura sofreu com instabilidade o que inviabilizou o agendamento, isso fez com que muitas pessoas usassem as redes sociais para reclamarem do sistema.Apesar da mudança, o link para agendamento (nova plataforma) deve ser acessado como antes, pelo site da Prefeitura ( www.cotia.sp.gov.br ), em "Agendamento Vacina Covid-19".

Na manhã desta segunda-feira (21), o Cotia e Cia acessou a nova ferramenta e a mensagem mostrada é que a cidade aguarda novas doses "Agendamento temporariamente indisponível. Assim que o município receber novas doses do Estado retornaremos com o agendamento".