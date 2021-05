Polícia apreende mais de uma tonelada de maconha em Caucaia do Alto

Segurança Pública

Ao todo, foram localizados 1.374 tijolos de maconha. Segundo a polícia, a droga estava sendo armazenada em uma chácara para depois ser distribuída na região da Granja Viana



Foto: Reprodução / Polícia Civil





A Polícia Civil prendeu um homem, de 38 anos, que guardava mais de uma tonelada de maconha em uma propriedade em Caucaia do Alto, em Cotia. O flagrante ocorreu na última quinta-feira (20).





Os trabalhos foram desempenhados por equipes do 2º Distrito Policial da cidade, durante a operação Divisas Integradas IV. Ao longo de investigações para combater o tráfico de drogas, os agentes descobriram que entorpecentes estavam sendo armazenados em um chácara para depois serem distribuídos na região da Granja Viana, Parque São George e Jardim da Glória.





De posse da informação, os policiais civis foram até o local, na Estrada Uemura, e foram recebidos pelo caseiro. Questionado, o homem confessou que existiam substâncias ilícitas no local e indicou onde poderiam ser encontradas - em um sótão existente na residência principal e na casa de máquinas da piscina.





Ao todo, foram localizados 1.374 tijolos de maconha, que somaram 1.088 quilos. Os entorpecentes foram apreendidos e encaminhado à perícia.





Questionado novamente, o caseiro contou que recebia valores em dinheiro para guardar as drogas e contou que um carro que estava no local tinha sido entregue a ele como forma de pagamento pelo serviços. O veículo foi recolhido, assim como uma balança de precisão e uma máquina para embalar as substâncias encontradas na propriedade.





O homem foi preso em flagrante e levado à delegacia, onde foi indiciado por tráfico de drogas e teve a prisão preventiva solicitada à Justiça.