Farmácia em Cotia é autuada por descarte irregular de testes de Covid-19

Saúde

Material, que deveria ser depositado em recipiente apropriado, estava sendo despejado em sacos plástico e no lixo comum



Foto: Reprodução / Prefeitura de Cotia









A Secretaria de Saúde de Cotia, por meio da Vigilância Sanitária (VISA), notificou e autuou uma farmácia na região central por descarte irregular de testes de Covid-19.





Este tipo de material, que deveria ser depositado em recipiente apropriado, estava sendo despejado em sacos plástico e no lixo comum.





Os responsáveis pelo estabelecimento receberam orientações, corrigiram as falhas apontadas pela equipe da Vigilância e, com base na legislação, foi lavrado um auto de infração e multa.





Diversas denúncias chegam à VISA por meio de processos e, em alguns casos, e-mails. “Quando a denúncia é procedente, o tipo de atividade e o grau de risco sanitário irão definir a ação da equipe técnica que varia, desde uma simples orientação, à interdição cautelar”, destacou Clovis Petroni, coordenador da VISA.





A farmácia flagrada com o descarte irregular dos testes de Covid-19 descumpriu as exigências das normas técnicas específicas 6 e 7/2021 da ANVISA.





“Nesse caso específico, o acondicionamento do material é que estava em desacordo com a legislação, bem como estavam descumprindo o protocolo de prevenção da Covid-19 em relação à aglomeração”, completou Petroni.





De acordo com o Ministério da Saúde, todos os resíduos provenientes da assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV) devem ter descarte em saco branco leitoso, identificado pelo símbolo de substância infectante; em recipiente de material lavável, resistente à punctura, ruptura, vazamento e tombamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados.





Denúncias podem ser feitas pelo e-mail vigilancia.sanitaria@cotia.sp.gov.br.