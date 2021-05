Faculdade Estácio de Cotia anuncia que vai encerrar atividades no 2º semestre

Após a veiculação do vídeo, um abaixo-assinado foi lançado na internet para tentar impedir que a instituição encerre as atividades. Segundo o documento virtual, o comunicado do gestor foi “repentino e com pouco embasamento” e também “não houve um diálogo prévio com os alunos, professores, coordenadores ou funcionários”., sustenta o documento que já conta com mais de 100 assinaturasSegundo o representante de sala do 3° semestre do curso de Direito, Yuri Varelas, ao receber a informação sobre uma reunião, os alunos pensaram que seria uma aula para explicar algum conteúdo de prova ou algo do gênero. Mas quando abriram o link que foi enviado pelo coordenador do curso, viram que se tratava de uma live que impedia qualquer tipo de comunicação., comenta.Segundo ele, o próprio coordenador do curso que enviou o link não sabia do conteúdo da reunião., diz, indignado.Em nota enviada ao, a direção da Estácio de Cotia informou que a movimentação está em linha com um processo natural de reorganização de unidades e com as diretrizes da instituição.Disse também que os alunos poderão indicar o campus da instituição de sua preferência, na capital ou Região Metropolitana de São Paulo, que oferte o curso em andamento., informou.A nota ainda reforça que a mudança vai permitir uma maior possibilidade de intercâmbio com colegas de outros cursos, “proporcionando uma vivência universitária mais completa”.A faculdade esclareceu também que todas as orientações relativas à mudança de campus já foram comunicadas aos alunos, docentes e colaboradores., finalizou.