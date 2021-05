‘Dia D’ de vacinação contra a gripe em Cotia acontece neste sábado (29)

Saúde

Serão atendidos idosos com mais de 60 anos, professores da rede pública e privada, indígenas, crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, puérperas, gestantes e trabalhadores da saúde

Está marcado para sábado (29 de maio) a mobilização de vacinação contra a Influenza (gripe) conhecido como “Dia D”.Em Cotia, diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) vão funcionar, das 8h às 17h (veja relação abaixo), atendendo o grupo prioritário da campanha.De acordo com o Ministério da Saúde, a meta é imunizar 95% do público-alvo.As pessoas que fazem parte do grupo atendido e que tomaram a vacina contra a Covid-19 deverão respeitar um intervalo de pelo menos 14 dias entre as duas vacinas.Caso esteja próximo da data da segunda dose (Covid-19), a recomendação é para que finalize este processo de imunização e, depois de 14 dias, tome a vacina contra a gripe.Para ser vacinado contra a gripe, basta comparecer a uma das UBS’s abaixo com documento oficial e caderneta de vacinação. Todos deverão estar de máscara e, caso haja fila, deverão respeitar o distanciamento de pelo menos 1,5m.Nesta etapa da campanha, estão sendo atendidos idosos com idade a partir de 60 anos, professores da rede pública e privada, indígenas, crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, puérperas (mulheres que deram à luz o bebê há no máximo 45 dias), gestantes, trabalhadores da saúde.Dia 29 de maio (sábado) – 8h às 17hUnidades Básicas de Saúde:Rio cotiaRecanto suaveJd. EngenhoSanta ÂngelaAssaJd. São VicentePotãoJd. CoimbraPq. Miguel MirizolaCaputeraAtalaia (vacinação da E.M Prof. Dr. Osny Fleury da Silveira – ao lado da UPA)Jd. SandraSão MiguelArco-ÍrisCaucaiaÁgua espraiadaJd. Japão