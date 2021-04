Ruas de condomínio em Cotia estão sem iluminação pública há 6 dias

Energia



As ruas Cláudio Manoel da Costa, Raquel de Queiroz e Cruz e Souza, que ficam no condomínio Granja Caiapiá, em Cotia, estão sem iluminação pública desde quinta-feira da semana passada, dia 22/04.





Segundo Rodolfo Garcia, morador do condomínio, um caminhão estourou um fio da iluminação das vias. Ele fez o pedido para a empresa Engeluz restabelecer o serviço, mas até o momento, não foi realizado.





"Liguei na empresa de iluminação pública e disseram que o prazo para atender era de 48 horas. Liguei lá e disse que era urgente, o fio estava no chão e com eletricidade. Aí o atendente disse que ia colocar como prioridade e ir hoje, que era na sexta. Mas não vieram", relata.





De acordo com ele, o fio foi isolado pela Enel, mas o problema não pôde ser solucionado pela empresa por não ser de sua competência.





Cotia e Cia entrou em contato com a Engeluz na tarde desta quarta-feira (28). Um funcionário da empresa afirmou que a execução do serviço dentro do condomínio Granja Caiapiá foi encaminhada para uma equipe nesta manhã e que, a qualquer momento, a iluminação pública será restabelecida.





Em relação ao prazo de 48 horas que não foi cumprido, o representante da Engeluz explicou que, em razão da pandemia, a empresa foi obrigada a diminuir o quadro de funcionários e, por esse motivo, ocorreu o atraso.