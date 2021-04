Praia em Cotia? Parque anuncia construção de piscina com ondas

Turismo

Será a única piscina de ondas de águas quentes de toda região metropolitana de São Paulo

Foto divulgação





Cotia deve ganhar nos próximos meses uma 'praia' artificial, trata-se da piscina de águas quentes com ondas que está sendo construída dentro do parque Thermas da Mata localizada na Estrada do Morro Grande.

O anuncio foi feito nas redes sociais " s erá a primeira piscina de ondas de águas quentes de toda região metropolitana de São Paulo, ou melhor, a única em um raio de 400 km da capital" publicou.