Moradores se mobilizam para impedir venda de quadra esportiva do bairro Ressaca, em Cotia

Fala Cidadão



Única área de lazer do bairro, quadra é usada há 30 anos pela comunidade; moradores chegaram a realizar um mutirão para a revitalização do espaço



Foto enviada ao Cotia e Cia pela moradora Rafaela





Moradores do bairro Ressaca, em Cotia, contestam a venda de uma quadra esportiva localizada na Estrada Municipal do Caputera. Segundo eles, a quadra se tornou pública na década de 1990, mas foi abandonada pela prefeitura.





Única área de lazer da região, a quadra foi cercada e há uma placa anunciando a venda do terreno onde ela se encontra. “Estou consultando amigos advogados para entrar com uma denúncia no Ministério Público, mas claramente isso é falta de ação da prefeitura”, diz Rafaela Koester, que é integrante da Associação de Moradores do Caputera/Ressaca.





A quadra é usada para campeonatos comunitários e também como um espaço de lazer para a comunidade. Segundo Rafaela, há pelo menos 20 anos que ela não passava por uma manutenção. Em 2019, os próprios moradores se uniram e realizaram um mutirão para a revitalização do espaço.





“Ela foi cercada recentemente e a gente não sabe quem é essa pessoa que, de repente, conseguiu a permissão para vender. Agora, a gente está se mobilizando para tentar impedir essa venda”, comenta Rafaela.





A associação de moradores publicou um abaixo-assinado na internet (VEJA AQUI) para exigir que a quadra permaneça como equipamento público no bairro.





A Prefeitura de Cotia foi procurada para dar explicações, mas não houve retorno dentro do prazo concedido.