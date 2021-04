Cotia é a única cidade da região a vacinar idosos com 62 anos contra a Covid-19

Cotia é uma das cidades mais avançadas do estado de São Paulo em relação a faixa etária que está sendo vacinada contra a Covid-19.





Levantamento feito pelo Cotia e Cia, mostra que a cidade, dentro da região epidemiológica em que faz parte, é a única a imunizar idosos com idade a partir dos 62 anos Veja abaixo:





Cotia +62

Embu das Artes +63

Vargem Grande Paulista +63

Pirapora do Bom Jesus +63

Osasco +64

Carapicuíba +64

Barueri +64

Taboão da Serra +64

Itapevi +64

Jandira +64

Juquitiba +64

São Lourenço da Serra +64

Itapecerica da Serra +65

Santana de Parnaíba +65

Embu Guaçu +66





Segundo o plano estadual de vacinação, idosos com 62 anos seriam vacinados apenas no dia 6 de maio.





A capital paulista segue o plano estadual e está aplicando o imunizante em idosos acima de 64 anos.









QUANTIDADE DE VACINADOS





Segundo a última atualização do vacinômetro, do governo paulista, foram aplicadas, em Cotia, 37.099 doses da vacina, sendo 27.254 da primeira dose e 12.173 da segunda.





Apesar do avanço da faixa etária, Cotia ainda está entre as cidades que menos vacinaram no estado em relação a porcentagem da população.





Dos 645 municípios, Cotia está em 568º, com 10,7% da população vacinada. Vale lembrar que a cidade chegou a ficar entre as dez que menos vacinaram proporcionalmente no estado nas últimas semanas.





SEM DATA PARA A PRÓXIMA FAIXA ETÁRIA





Desde a última sexta-feira (16), a Prefeitura de Cotia não anuncia novas datas para aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19.