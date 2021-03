Destaque

Escolas estaduais permanecem com as aulas presenciais suspensas na cidade.

O prefeito de Cotia Rogério Franco (PSD) revogou nesta segunda-feira (8) trecho do decreto que proíbe aulas presenciais em escolas no município e permitiu que escolas particulares do município possam manter o atendimento aos alunos.





No novo decreto o prefeito não justificou a mudança. Escolas estaduais permanecem com as aulas presenciais suspensas na cidade.