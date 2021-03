Até o dia 22/03, CIT atenderá presencialmente somente com agendamento

Importante

Munícipe também tem a opção de ser atendido de forma digital.





Entre os dias 8 e 22 de março, o Centro Integrado Tributário (CIT) atenderá presencialmente somente o cidadão que fizer agendamento prévio. A medida busca controlar e diminuir ao máximo o número de pessoas no local, especialmente neste momento de maior restrição de funcionamento dos serviços imposta pela fase vermelha do Plano SP por conta da pandemia da Covid-19.





O cidadão, no entanto, conta com diversos serviços da Fazenda Municipal em meios eletrônicos, como: acesso à anistia de juros e multas de impostos municipais atrasados, emissão de segunda via de taxas, impostos, diversos formulários, certidão de débitos, entre outros serviços que podem ser acessados em www.cotia.sp.gov.br no link “Cidadão Online”.





Além disso, serviços como segunda via de IPTU e ISS, certidão de valor venal, taxas, entre outros, também estão disponíveis no aplicativo Telegram. Basta baixar o aplicativo em qualquer aparelho com sistemas IOS ou Android e procurar por “Cidadao Cotia”, sem acento. Colocar “/” e o nome do serviço desejado.