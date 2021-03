Governo de SP anuncia vacinação de profissionais de segurança pública e da educação a partir de abril

Vacina



Segundo o governo paulista, a imunização dos profissionais de segurança pública no estado começa no dia 5 de abril e, a dos profissionais da educação, no dia 12



Anúncio foi feito durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (24)













O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (24) em coletiva de imprensa a inclusão de professores da rede pública e privada e policias no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19.





A imunização dos profissionais de segurança pública no estado começa no dia 5 de abril e, a dos profissionais da educação, no dia 12. No caso dos profissionais da educação, serão vacinados profissionais a partir de 47 anos da rede pública e privada.





SEGURANÇA PÚBLICA





A expectativa do governo paulista é de vacinar 180 mil pessoas da área de segurança pública. Serão imunizados, além de policiais militares, civis e científicos, também agentes de segurança e escolta penitenciária. Os efetivos das guardas civis metropolitanas municipais também estão na lista.





EDUCAÇÃO





Já os profissionais ligados à educação a serem vacinados incluem professores, diretores de escolas, inspetores de alunos e outros profissionais que atuam em unidades de ensino de creches a escolas do ensino médio. Serão imunizadas 350 mil pessoas deste grupo.









Serão vacinadas as pessoas com idade a partir de 47 anos, da educação infantil ao ensino médio, das redes pública, estadual e privada. No caso da rede privada, serão exigidos os contracheques dos últimos dois meses para fins de comprovação.