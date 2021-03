Coordenador de escola estadual em Cotia morre de Covid-19 aos 39 anos

Destaque

Rodrigo Andrade faleceu nesta terça-feira (2); ele trabalhou presencialmente na E.E Odair Pedroso até a semana passada, quando se afastou devido à doença

Rodrigo Andrade, 39, não resistiu aos sintomas da doença. Foto: Reprodução / Redes sociais





O coordenador da Escola Estadual Odair Pacheco Pedroso, em Cotia, Rodrigo Andrade, de 39 anos, morreu nesta terça-feira (2) em decorrência da Covid-19. Segundo a Apeoesp (sindicato dos professores do estado), ele trabalhou presencialmente até a terça-feira da semana passada, dia 23/02, mas se afastou devido à doença.De acordo com professores da escola, Rodrigo se sentiu mal na terça passada e o resultado do exame veio positivo três dias depois. Ele faleceu em casa na manhã de hoje.A direção da escola Odair informou que não haverá aula nesta terça. Em nota, a Apeoesp de Cotia lamentou o ocorrido e criticou a gestão estadual que, mesmo diante de vários casos de covid registrados nas escolas, segue com as aulas presenciais., diz trecho da nota.A E.E Odair Pacheco Pedroso registrou mais de quatro casos de Covid-19 desde a retomada presencial. Confira a reportagem publicada em primeira mão pelo Cotia e Cia clicando aqui