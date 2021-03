Após desencontro de informações, paciente internado em Caucaia é transferido para o Hospital de Cotia

Saúde



A vaga no hospital para Luiz Cláudio, que está com Covid-19, já estava disponível desde sexta-feira (19), segundo o estado. Mas secretaria de Saúde de Cotia desmentiu e disse que estava aguardando a liberação. Ele foi transferido nesta manhã (23)



Luiz Cláudio estava internado no PA de Caucaia desde o dia 15 de março. Foto: Reprodução / Google imagens









Luiz Cláudio Almeida Barreto, de 44 anos, foi transferido para o Hospital Regional de Cotia (HRC) na manhã desta terça-feira (23). Ele estava internado para tratar da Covid-19 no Pronto Atendimento de Caucaia do Alto desde o dia 15 de março.





A vaga para o paciente no HRC já estava disponível desde a noite de sexta-feira (19), segundo a Secretaria de Estado da Saúde informou ao Cotia e Cia por meio de nota. Mas ontem (22), a Secretaria de Saúde de Cotia desmentiu a informação e disse que estava aguardando a liberação de vaga pelo estado para Luiz Cláudio.





A solicitação para transferência via Cross (Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde) já havia sido feita pela unidade em Caucaia, mas a demora fez com que o paciente procurasse intermédio da Justiça. No entanto, o juiz Carlos Alexandre Aiba Aguemi negou o pedido de liminar para transferi-lo.





“Não se trata, por isso, de negar o direito ora reclamado, mas de esclarecer que não pode o Juízo, a pretexto de atender à demanda do impetrante, obrigar uma equipe médica a destinar a ele a vaga que por critérios técnicos é destinada a outro paciente. Nego, com isso, o pedido liminar”, disse Aguemi em trecho da decisão.