Rogério Franco reorganiza repartições públicas e altera nomes de secretarias de seu governo

Política



Entre as mudanças, Defesa Civil passa a ser secretaria e Esportes, Cultura e Lazer é desmembrada; projeto aprovado pela câmara não cria cargo público e não aumenta despesa, garante prefeito



Foto: Reprodução / Prefeitura de Cotia









Um projeto de lei de autoria do prefeito de Cotia, Rogério Franco, e aprovado pela câmara por unanimidade, nesta semana, vai reorganizar os órgãos administrativos do município. Entre as mudanças, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano será agora Secretaria de Defesa Civil.





Ainda segundo o projeto, a Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer será desmembrada e vai se chamar Esportes e da Juventude, enquanto que da Juventude muda para Cultura e Lazer.





Na nova organização, a Secretaria da Mulher ficará mais abrangente e vira Secretaria Municipal dos Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher (confira no final da matéria as demais mudanças que passarão as secretarias do município).





Segundo Rogério Franco, a alteração dos nomes tem por finalidade reorganizar a estrutura administrativa da prefeitura de uma forma que atenda o plano de governo prometido para esta gestão. O projeto, de acordo com o prefeito, não cria cargo público e não implica no aumento de despesas.





Confira abaixo as principais mudanças: