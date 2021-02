PS do Hospital de Cotia começa a atender de portas fechadas a partir de hoje

Medida não vale para casos graves, que continuarão sendo atendidos pela unidade; todos os pacientes que precisarem de atendimentos primários deverão, a partir de agora, procurar as unidades de saúde do município.

Grupo de profissionais orienta pacientes na entrada do PS.

O pronto-socorro do Hospital Regional de Cotia (HRC) começou nesta segunda-feira (1º) a atender de portas fechadas. Isso significa que os atendimentos primários para casos leves deverão ocorrer, a partir de agora, nas unidades de saúde do município.

Na manhã de hoje, um grupo de profissionais da saúde do hospital está em frente o PS orientando as pessoas que procuram atendimento. "A gente só está atendendo os referenciados, que são os casos graves. A gente está orientando os pacientes a procurarem as UPAs para triagem e, se precisar de um atendimento secundário, eles [na UPA] encaminham de ambulância para cá", explicou uma profissional.

"A gente está readequando para atender toda a população e os casos graves que temos recebido. Um acidente, uma fratura, vai entrar na hora", completou.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, em nota enviada ao Cotia e Cia, a mudança de atendimento acontece também em razão do agravamento da Covid-19, já que o hospital é referência no combate à doença e atende mais municípios da região.

"Com o recrudescimento da doença, o pronto-socorro do Hospital Regional de Cotia passa por readequação de seu perfil assistencial e intensificará a realização da triagem por classificação de risco e orientará os pacientes também sobre a disponibilidade de outros serviços de saúde da rede primária de saúde, apropriados para casos mais leves. A medida visa priorizar o atendimento a casos graves e gravíssimos nos hospitais mais capacitados e equipados", explicou a secretaria. ´





ESTADO NUNCA DISSE QUE VOLTARIA ATRÁS





confirmou ao Cotia e Cia que o PS do hospital passaria por essa mudança, não cogitou, em momento algum, em voltar atrás da medida. Desde quando governo de São Paulo, não cogitou, em momento algum, em voltar atrás da medida.





A confusão ocorreu após a Prefeitura de Cotia divulgar um comunicado dando a entender que o prefeito Rogério Franco teria tentado - e até conseguido - reverter a situação. Mas o governo desmentiu a informação, ao afirmar que a decisão de fechar as portas do PS sempre esteve mantida.





Publicado no dia 25 de janeiro, o comunicado da prefeitura afirmava, sem sombra de dúvidas, que o PS seguiria atendendo normalmente os pacientes de portas abertas e que isso teria ocorrido após intervenção de Franco junto ao governo.





informação foi corrigida um dia depois com a seguinte frase: não será fechado até segunda ordem, dando a entender que quem determinaria ou não seria o estado, e não o município. Mas a: não será fechado até segunda ordem, dando a entender que quem determinaria ou não seria o estado, e não o município.