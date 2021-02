Poupatempo de Cotia funciona normalmente no carnaval

Destaque

Unidade abre entre hoje (15) e sábado (20) no horário habitual





O posto do Poupatempo de Cotia, localizado na Av. N. Sra. de Fátima, 833, naVila Monte Serrat, abre no horário habitual entre hoje (15) e sábado (20).





O atendimento presencial na unidade é realizado exclusivamente mediante agendamento, que pode ser feito pelo portal do Poupatempo ou aplicativo Poupatempo Digital (iOS e Android).





Além disso, para evitar aglomerações, os postos operam com capacidade reduzida, somente para serviços que necessitam da presença do cidadão para serem concluídos, como a primeira via do RG, transferência interestadual e mudança nas características de veículos.