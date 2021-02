Cotia não está entre as 100 melhores cidades para se viver, aponta estudo

Destaque



Estudo ‘Desafios da Gestão Municipal 2021’ avalia indicadores em quatro áreas essenciais para a qualidade de vida da população: educação, saneamento e sustentabilidade, saúde e segurança







Cotia não está na lista que aponta as 100 melhores cidades para se viver. A consultoria Macroplan divulgou o ranking Desafios da Gestão Municipal 2021, no qual são classificados os 100 maiores municípios brasileiros de acordo com índices de qualidade de vida.





O estudo avalia indicadores em quatro áreas essenciais para a qualidade de vida da população: educação, saneamento e sustentabilidade, saúde e segurança. Foram utilizados dados oficiais de 2019 do Ministério Educação, Ministério das Cidades e Datasus, entre outros, na formulação do ranking. A metodologia utilizada é semelhante à do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), do programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.





Da Região Oeste da Grande São Paulo, apenas Osasco e Carapicuíba estão entre as 100. Osasco ficou em 44º lugar e Carapicuíba em 53°.





Os municípios paulistas mais bem avaliados no IDGM 2021 são: Jundiaí(2º), São José do Rio Preto (3º), Piracicaba (4º), São José dos Campos (5º), Franca (6º), Taubaté (8º) e Campinas (9º). O estudo completo está disponível na página https://www.desafiosdosmunicipios.com.br/