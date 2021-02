Governo de SP deve anunciar medidas mais rígidas da quarentena nesta quarta-feira (24)

Região



Reclassificação do Plano SP ocorreria na sexta-feira (24), mas foi antecipado diante do aumento de internações em UTIs no estado



O Governo do Estado de São Paulo vai anunciar uma nova reclassificação do Plano SP, que determina as regras da quarentena, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (24) no Palácio dos Bandeirantes.





O anúncio deveria ser feito na sexta-feira (26), mas com o aumento de casos e número de internações em UTIs em boa parte do estado, o governador João Doria antecipou a reclassificação.





Doria disse, em coletiva nesta segunda-feira (22), que anunciará hoje novas restrições à mobilidade dos moradores do estado.





O governo analisa a recomendação do Centro de Contingência da Covid-19 de colocar mais regiões do Estado em lockdown entre às 22h e 5h para frear o avanço da pandemia.





Também está em pauta se esses critérios mais rígidos serão regionais, de acordo com a divisão do Plano São Paulo, ou generalizado para todo o Estado de São Paulo.





O Plano São Paulo é o programa de controle da pandemia imposto pelo Governo de São Paulo desde o começo do contágio pelo novo coronavírus. O Plano SP está condicionado aos índices de novos casos, internações e óbitos por Covid-19 nas regiões do estado e permite a reabertura econômica das regiões de forma gradual.