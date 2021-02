Covid-19: No ritmo atual, Cotia pode levar quase 4 anos para vacinar toda a população

Se a vacinação contra a Covid-19 continuar no ritmo atual, toda a população de Cotia será imunizada apenas no final de 2024. O cálculo feito pelo Cotia e Cia nesta terça-feira (23) foi baseado na quantidade de doses aplicadas até o momento, após 34 dias do início da campanha de imunização.





Segundo dados do portal VacinaJá, do governo paulista, 6.071 cotianos foram vacinados até a tarde de hoje. Destes, 912 receberam a segunda dose.





Levando em consideração os 34 dias de vacinação, a média de doses aplicadas diariamente é de 175. Como Cotia tem 253 mil habitantes, com base no IBGE, neste ritmo a população toda seria imunizada em 3 anos e 9 meses.