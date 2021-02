Covid-19 deixa ao menos oito funcionários da Secretaria de Educação de Cotia infectados

Destaque

Em nota, a secretaria informou que a situação não compromete o andamento dos trabalhos administrativos em seus departamentos; uma recepcionista da pasta morreu na semana passada em decorrência da covid.

Prédio que abriga a Secretaria de Educação. Foto: Reprodução / Prefeitura de Cotia



Ao menos oito funcionários da Secretaria de Educação de Cotia foram infectados pela Covid-19. A informação foi passada ao Cotia e Cia nesta quinta-feira (11) por diretores da rede municipal de ensino e confirmada, posteriormente, pela prefeitura.





Em nota, a Secretaria de Educação informou que a situação não compromete o andamento dos trabalhos administrativos em seus departamentos. Disse também que na semana passada todos os colaboradores da pasta realizaram o teste da covid (confira a nota no final da reportagem).





Segundo os diretores ouvidos pela reportagem, entre as pessoas contaminadas estão quatro funcionárias da limpeza, uma assistente social e um funcionário que trabalha dentro do gabinete do secretário de Educação, Luciano Corrêa.





Na semana passada, Marinei Rodrigues Silveira , que trabalhava na recepção da secretaria, morreu aos 53 anos em decorrência da Covid-19.





Confira a nota da Secretaria Municipal de Educação





A Secretaria de Educação informa que há, no momento, oito colaboradores afastados, pois testaram positivo para Covid-19. A situação, no entanto, não compromete o andamento dos trabalhos administrativos em seus departamentos.





Destacamos ainda que na sexta-feira (5/02) todos os colaboradores administrativos da Secretaria de Educação fizeram o teste da Covid-19.





A Secretaria de Educação, desde o início da quarentena, não deixou de funcionar. Foram adotados protocolos sanitários, como uso de máscara, disponibilização de álcool gel, revezamento de colaboradores, distanciamento, entre outros. Importante mencionar ainda que, em toda a administração pública municipal todos os colaboradores que fazem parte do grupo de risco estão em licença compulsória e/ou trabalham em home office.





No tocante às providências adotadas pela Secretaria de Educação, informamos que os departamentos são frequentemente higienizados para segurança dos colaboradores e das famílias atendidas no local.





Os colaboradores são orientados a respeitarem todas as exigências das autoridades sanitárias para evitar a contaminação.