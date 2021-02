Cotia vai vacinar idosos com idade a partir de 85 anos na sexta-feira (12)

Vacina

Desta vez serão montados dois polos de vacinação com sistema drive-thru e pedestre, um em Caucaia e outro em Cotia.





Na manhã desta quarta-feira (10/02), a Secretaria de Saúde de Cotia recebeu mais 3.442 doses de vacina contra a Covid-19, o imunizante foi enviado pelo governo federal/estadual e permitirá a realização da vacinação de idosos com idade a partir de 85 anos, na sexta-feira (12/02), a partir das 8h, mediante a distribuição de senhas. Na data, vão funcionar dois polos de vacinação com o sistema drive-thru e pedestre: um em Caucaia do Alto e outro em Cotia para atender exclusivamente idosos desta faixa etária [veja abaixo].









Para receber a vacinação será necessário que o idoso apresente um documento de identidade com CPF. Caso o idoso já tenha feito o pré-cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br ficará mais fácil e rápido localizá-lo no sistema dispensando a necessidade de ter todos os dados inseridos novamente na plataforma do governo. Qualquer pessoa, de qualquer idade, pode fazer o pré-cadastro e acompanhar o calendário de vacinação.









Cotia também já começou a aplicar a segunda dose da vacina nos trabalhadores de saúde que atuam na linha de frente contra a pandemia, nos idosos e nos deficientes (com idade a partir de 18 anos) que vivem em Instituições de Longa Permanência.









Serviço





Vacinação contra Covid-19 exclusiva para idosos com idade a partir de 85 anos









Dia 12/02 – sexta-feira





Polo Cotia: Em frente à Prefeitura – Jardim Nomura









Polo Caucaia: Praça dos Romeiros (aos fundos da UBS de Caucaia)









Horário: 8h - distribuição de senhas









Obrigatório utilizar máscara









Obrigatório apresentar documento de identidade com CPF









Pré-cadastro para a vacinação www.vacinaja.sp.gov.br (não obrigatório)